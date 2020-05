Rocca di Papa, lavori di sfalcio della vegetazioni: mezzi Astral sul posto

Lavori di sfalcio della vegetazione nella zona di Rocca di Papa. Mezzi Astral sul posto, prestare la massima attenzione.

Mezzi Astral a lavoro a Rocca di Papa

Come viene riportato dal noto portale di informazione sulla viabilità Astral, nella giornata di oggi, lunedì 25 maggio 2020, nella zona di Rocca di Papa, sono in corso dei lavori di sfalcio della vegetazione.

Sul posto sono presenti dei mezzi e, proprio per questo, in alcuni punti la circolazione potrebbe essere rallentata. Si raccomanda a tutti gli automobilisti in transito di prestare la massima attenzione e di rispettare la distanza di sicurezza.