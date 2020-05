Cassino (FR) – Le operazioni dei Carabinieri sul territorio.

I fatti

A Cassino i militari Sezione Radiomobile della locale Compagnia, nell’ambito dei servizio per il controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà per “inosservanza del foglio di via obbligatorio” un 46enne di San Nicola La Strada (CE), già censito per violenza minaccia a P.U., lesioni personali, atti osceni, divieto di ritorno nel comune di Cassino ed altro. Il predetto, sebbene allontanato con foglio di via obbligatorio dal comune di Cassino per un periodo di anni 3 con ordine emesso dal Questore di Frosinone, veniva sorpreso mentre si aggirava senza giustificato motivo in via Garigliano. L’uomo veniva altresì sanzionato ai sensi dell’art.1 co.1 lett. a DPCM 10.05.2020, per essersi recato dalla regione Campania a quella del Lazio senza una comprovata necessità ed urgenza;

Sanzionata amministrativamente per violazione delle norme tese al contenimento dell’epidemia da Covid-19 una persona di Piedimonte San Germano (ai sensi dell’art.1 co.8 D.L. 33/2020), per non aver rispettato il divieto di assembramento di persone in luogo pubblico;

Sorprese anche due persone alla guida delle proprie autovetture trovate prive della copertura assicurativa obbligatoria contro terzi, con contestuale sequestro amministrativo dei veicoli;

A Villa Latina i militari della Stazione di Picinisco sorprendevano alla guida di un ciclomotore privo della copertura assicurativa obbligatoria contro terzi una persona del luogo, già censita per porto abusivo di armi e reati contro l’amministrazione della giustizia. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca.

FOTO DI REPERTORIO