Acuto, sorpresi a consumare cocaina dai Carabinieri: denunciato un uomo

Nel fine settimana appena trascorso, il Comando Compagnia di Anagni disponeva nell’ambito della propria giurisdizione controlli nei riguardi della movida locale, in osservanza alle disposizioni per il contenimento emergenziale sanitario da Covid-19.

Nel corso dei servizi, durante la serata di sabato, ad Acuto i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà un 38enne del posto, già censito in materia di stupefacenti e legge sulle armi, per “rifiuto di sottoporsi ad accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti”.

L’uomo, sorpreso a bordo della sua autovettura mentre faceva uso di cocaina, unitamente ad un 23enne del luogo, si rifiutava di effettuare il previsto controllo. La cocaina per un peso di grammi 0,15 veniva sottoposta a sequestro, inoltre, per entrambi, gli operanti provvedevano altresì alla segnalazione alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, quali assuntori di sostanze stupefacenti.