Valmontone, incidente su via Casilina: traffico bloccato

Traffico bloccato sulla SS6 Casilina all’altezza di Valmontone, a causa di un incidente tra due veicoli che ha ostruito tutta la carreggiata.

Il sinistro, avvenuto poco prima delle ore 12 della giornata odierna, domenica 24 maggio 2020, sta causando numerosi rallentamenti in entrambe le direzioni, in attesa che gli addetti ai lavori ripristino il normale traffico veicolare.

Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente: immediato l’arrivo dei mezzi di soccorso, anche se le code sono in aumento e resta al momento difficile stabilire le tempistiche di risoluzione. Per chi si trovasse costretto a transitare sulla zona, il consiglio è quello di utilizzare strade alternative, in attesa di ulteriori aggiornamenti.