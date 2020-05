Una lite sfociata in tragedia e finita nel sangue. È quanto successo nella mattinata di ieri, sabato 23 maggio, nel quartiere di Primavalle, dove un uomo di 67 anni – ex Guardia Giurata – ha aggredito la moglie 63enne e il figlio 44 al termine di un’accesa discussione avvenuta in un appartamento di Via Francesco Torrigio.

Non sono ancora chiari i motivi dello scontro, anche se sembra molto probabile che le divergenze siano nate in seguito alla spartizione di alcuni oggetti di valore che la donna reclamava dopo aver abbandonato la casa del marito. La visita non si è svolta in maniera serena ed è terminata con una colluttazione, nella quale l’uomo ha dapprima accoltellato la moglie e poi sparato al figlio con una pistola.

Una volta compiuto l’atto, l’uomo ha infine rivolto l’arma verso di sé lasciando partire un colpo. I tre, dopo l’arrivo della Polizia, sono stati ricoverati in ospedale in gravissime condizioni.

Un’arma posseduta illegalmente dall’ex guardia giurata, al quale in passato la Polizia aveva notificato un divieto di detenzione. Un’indole violenta, che è tragicamente sfociata in un bagno di sangue contro la sua stessa famiglia. La donna, che era andata a vivere da qualche tempo a casa del figlio, si era fatta accompagnare nella sua ex casa proprio per evitare problemi di ogni tipo. È stata la nuora, rimasta in macchina ad aspettare il ritorno del marito e della suocera, a dare l’allarme, impaurita dal rumore degli spari che giungevano dalla palazzina.

Per il carnefice e sua moglie non c’è stato niente da fare: i due sono spirati qualche ora dopo a causa delle gravi ferite riportate. Lotta invece tra la vita e la morte il figlio della coppia, sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

(IMMAGINE DI REPERTORIO)