Dopo mesi di vera e propria astinenza per tutti gli appassionati, finalmente si vede la luce in fondo al tunnel. Da mercoledì 3 giugno, infatti, la Piscina Comunale di Colleferro riaprirà le porte ai suoi frequentatori, i quali dovranno rispettare un preciso regolamento per tornare ad immergersi in acqua.

Una sorta di vademecum che, oltre a costituire un prezioso protocollo per fronteggiare l’emergenza scaturita dal Covid-19, si pone l’obiettivo di rappresentare una guida da utilizzare anche in futuro, facendo proprie alcune abitudini che potrebbero migliorare la qualità del servizio e la sicurezza di tutti gli utenti.

Di seguito, la tabella di ripresa pubblicata su sito della Piscina Comunale di Colleferro:

Lunedì 25 Maggio

– Riapertura della segreteria per informazioni relative al recupero del periodo di chiusura, alla programmazione estiva, al protocollo Covid-19.

Mercoledì 3 Giugno

– Inizio di tutte le attività scuola nuoto, nuoto libero e aquafitness.

L’ingresso in vasca sarà consentito previa Autodichiarazione ai sensi Art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

(Cliccando su Autodichiarazione è possibile scaricare il modulo da compilare).

Il modulo di Autodichiarazione può essere fornito alla struttura nei seguenti modi:

-Invio dell’ Autodichiarazione via Email all’indirizzo info@sportteam2000.it in formato PDF o JPEG.

-Consegna dell’Autodichiarazione compilata nella segreteria della struttura.

-Compilazione diretta nella segreteria della struttura.

L’ingresso nella struttura sarà consentito solo nel rispetto delle seguenti norme:

1) Indossare mascherina e sovrascarpe

2) Riporre indumenti e scarpe nella borsa personale che dovrà essere chiusa nell’armadietto fornito dalla struttura

3) Doccia saponata obbligatoria prima dell’accesso degli utenti in vasca

4) Obbligatorietà di guanti e mascherine per gli accompagnatori

Il mancato rispetto delle presenti e future norme potrà causare l’allontanamento dall’impianto.C