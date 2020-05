Intorno alle ore 14 della giornata odierna, sabato 23 maggio 2020, si è verificato un grave incidente lungo via Verolana, nel territorio di Alatri, all’altezza del ponte sul Fiume Cosa e vicino ad alcune attività commerciali.

Vittime dello scontro una moto e una Fiat Panda. Ad avere la peggio, secondo una prima ricostruzione, è stato il motociclista. Sul posto subito sono giunti i soccorritori dell’Ares 118 e gli agenti della Polizia Locale i quali, agli ordini del maggiore Dino Padovani, stanno effettuando i rilievi.

Il traffico lungo la importante arteria è interrotto in ambo le direzioni per le operazioni di soccorso. Il ferito è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Alatri. Saranno i rilievi a chiarire sulle cause del grave incidente.