Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 23 maggio 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 23 maggio 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:35 – Soliti Ignoti Special VIP – Rewind

23:25 – Techetechetè Gigi Proietti: uno spettacolo… A modo mio

00:03 – Che tempo fa

00:20 – RaiNews24

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

RAI 3

20:30 – Aspettando le parole

22:00 – Liberi tutti

23:05 – TG Regione

RAI 4

20:31 – Marvel’s Runaways II ep.6

21:19 – Takers

23:11 – Toro

CANALE 5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – ANTEPRIMA CIAO DARWIN

21:25 – I DARWIN DI DONATELLO

00:30 – SPECIALE TG5 A TU PER TU

ITALIA 1

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – UN LUPO MANNARO A LAS VEGAS

21:30 – RIO 2 – MISSIONE AMAZZONIA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:16 – RIO 2 – MISSIONE AMAZZONIA – 2 PARTE

23:25 – LUPIN III: LA LACRIMA DELLA DEA – 1 PARTE

CANALE 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DISSIPAZIONE DELLA SCOPERTA

21:04 – KILLER ELITE – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – KILLER ELITE – 2 PARTE

RETE 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:32 – L’ULTIMA ECLISSI – 1 PARTE

00:30 – TGCOM

00:32 – METEO.IT

00:36 – L’ULTIMA ECLISSI – 2 PARTE

RAI MOVIE

21:10 – Braveheart – Cuore impavido

00:10 – Alex Cross – La memoria del killer

01:50 – Number 23

PARAMOUNT CHANNEL

21:10 – Facciamo l’amore

23:25 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:15 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

IRIS

21:00 – STATE OF PLAY

23:21 – LA FINESTRA DELLA CAMERA DA LETTO

01:22 – BLUE STEEL-BERSAGLIO MORTALE

TV8

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

21:30 – 007 – Bersaglio mobile

23:50 – Karate Kid III – La sfida finale

01:55 – Born to Raise Hell

TV9

20:05 – Fratelli di Crozza

21:35 – L’amore infedele – Unfaithful

00:00 – Cleopatra: storia di una Dea

00:50 – Cleopatra: storia di una Dea

CIELO

20:20 – Affari di famiglia Signore degli Anelli

20:50 – Affari di famiglia Il volo di Lindbergh

21:20 – Tranquille donne di campagna

23:00 – Scambisti

LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Quel che resta del giorno

23:45 – Gli anni spezzati

00:50 – TG LA7 Notte

00:55 – Gli anni spezzati (Secondo tempo)

LA7 D

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Laurence

23:20 – Little Murders – Omicidio nell’alta moda

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

SPIKE

21:30 – Star Trek Beyond

23:40 – Into Darkness – Star Trek

01:30 – Call me Bruna Stagione 2 Episodio 07

01:55 – Call me Bruna Stagione 2 Episodio 08

TOP CRIME

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO II – CHE FINE HA FATTO LA SIGNORA COLOMBO?

23:00 – THE MENTALIST I – DIPINGILO DI ROSSO

23:45 – THE MENTALIST I – CASANOVA ROSSO CREMISI

00:30 – C.S.I. NEW YORK VI – AMORE E SANGUE

01:10 – C.S.I. NEW YORK VI – LA FORMULA

GIALLO TV

21:10 – Cherif – L’ombra di un eroe

22:10 – Cherif – Quel che vuole Adeline

23:10 – Cherif – Quel che vuole Kader

00:10 – Cherif – La febbre del venerdi’ sera