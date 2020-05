Unitalsi Anagni-Alatri: donazione dei dipendenti Catalent – ex Bristol Squibb

Nel silenzio, nella devozione e in quello straordinario spirito collaborativo, l’Unitalsi diocesana continua ad assistere, da oltre due mesi, centinaia di persone in ogni angolo dell’area Nord della provincia di Frosinone.

La donazione

Un lavoro solidale straordinario “che si è potuto concretizzare – spiega il presidente della sottosezione Anagni-Alatri Piergiorgio Ballini – grazie al sostegno determinante del nostro caro vescovo, monsignor Lorenzo Loppa, grazie a tutti i parroci della diocesi per i contributi che ci stanno dando e per la disponibilità completa del centro pastorale (in particolare Fausto e Vincenzo) come centro operativo in questa emergenza. Un caloroso ringraziamento anche alla Caritas diocesana perché insieme stiamo distribuendo pasti caldi alle persone più in difficoltà.

Infine vorrei menzionare le vere sentinelle di questa splendida organizzazione: tutti i nostri volontari che in questi mesi hanno svolto un lavoro encomiabile.

Ringrazio tutti i dipendenti del sito Catalent Anagni per la splendida donazione!

Non lasciateci soli – conclude il presidente Ballini – contribuiamo ancora con la Spesa Sospesa e stando vicini alle persone in difficoltà, specie in questo periodo in cui la crisi socio-economica farà sortire effetti devastanti”.