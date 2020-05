Restano al vaglio delle forze dell’Ordine le varie ipotesi legate al cadavere ritrovato nel quartiere Di Vittorio ieri. A Ceccano, è stato infatti rinvenuto il corpo di una persona di Vallecorsa. Il 52enne era coperto da un telo e si trovava all’interno di un carrello per la spesa.

Cosa è successo

Difficile da stabilire quale possa essere stato il motivo per il quale il corpo del 52enne ciociaro sia stato lasciato nel popoloso quartiere di Ceccano. C’è chi parla di un debito di droga non pagato e quindi di una lezione che funga da messaggio ad altri. Sembra infatti che a ridurlo così sia stata una banda di pusher, che dopo averlo pestato lo ha infilato nel carrello della spesa e lasciato in un piazzale.

Il corpo è stato trovato ieri mattina e si sta verificando se l’uomo è stato picchiato a sangue nel luogo del ritrovamento o, come sembra più probabile, in un’altra zona, forse un magazzino in disuso delle vicinanze. La vittima era morta da diverse ore e mostrava un’estesa emorragia a conferma delle numerose lesioni interne.

A incastrare gli assassini potrebbero essere decisive le telecamere di sorveglianza di un supermercato limitrofo. Possibile che il corpo lasciato lì sia un messaggio da parte dei pusher.

