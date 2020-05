Sabato 23 maggio è stata indetta una manifestazione da parte del Gruppo autonomo di precari/e dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale denominato Precarietà e Unità. L’iniziativa pubblica è stata promossa e intrapresa da insegnanti, educatori, genitori e studenti. Di seguito, leggiamo la loro nota che fa luce sulle motivazioni della protesta:

La manifestazione

Attenzione precari/e, adesso e’ il momento di farci sentire.

23 maggio 2020 Ore 15,30 Largo Bernardino da Feltre dobbiamo essere tante ragazze per lottare per i nostri diritti e farci sentire!

Come gruppo “Precarietà e Unita‘” abbiamo deciso di farci riconoscere con una maglietta bianca…penseremo noi a portare degli uniposca per scrivere sopra la maglietta.

Vi aspettiamo numerose!

L’iniziativa pubblica e’ rivolta oltre che ai precari ed agli insegnanti anche a tutta l’utenza.

Mamme e papà con i propri figli che ad oggi sono stati abbandonati dalla scuola!

Portate tutti con voi un oggetto della prima infanzia che abbandoneremo sul posto come siamo stati abbandonati tutti noi del settore scuola (educatori, insegnanti, precari, e utenza)!