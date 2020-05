Un uomo sarebbe stato investito e ucciso da un’auto in viale Regina Elena, nel quartiere Nomentano a Roma.

Il tragico incidente sarebbe accaduto nella tarda serata di ieri, nei pressi del Policlinico Umberto I. Un automobilista, alla guida di un Alfa Romeo Mito, avrebbe travolto un pedone che si trovava a bordo strada.

A quanto si apprende il guidatore si sarebbe fermato per prestare soccorso, ma per la vittima dell’incidente non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale e il personale del 118 per prestare soccorso e per i rilievi del caso. Il condizionale è d’obbligo in quanto le dinamiche dell’incidente non sono ancora state accertate.

