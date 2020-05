Palestrina, sospensione idrica il 22 maggio 2020: le zone interessate

via dei Cappuccini – via Dante Alighieri – via Delle monache – via Anicia – Piazza Santa Maria degli Angeli – via Vittoria – via Sabbatuccio – Largo Pompeo – via Petrini – via Undici Martiri – Piazza Regina Margherita – Piazza G. Garibaldi – via La Mola – via Orti – via Periano – Corso Pierluigi – via Roma – Piazza Liberazione – via del Tempio – via San Biagio – via Porta San Martino –via San Rocco e limitrofe

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116.

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800-130-335. Acea Ato 2 si scusa per i disagi”.

Foto di repertorio