Lavori in corso su tratto urbano dell’A24, precisamente all’altezza di Tor Cervara, oggi 21 maggio 2020.

Possibili ripercussioni sul traffico per lavori in corso

Attualmente è stata chiusa la carreggiata centrale in direzione Settecamini, in quanto Strade Dei Parchi sta effettuando dei lavori, all’altezza di Tor Cervara.

Il traffico viene deviato in complanare. Si raccomanda alle persone che devono mettersi alla guida lungo il suddetto tratto di prestare attenzione, in particolare alla possibile presenza di personale in strada. la notizia è stata data da Astral Infomoblità tramite i canali social del portale.

Foto di repertorio