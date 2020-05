Presso la Sala Consiliare del Comune di Ciampino, alla presenza del Sindaco, Daniela Ballico, del Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Maria Teresa Zotta, dei rappresentanti istituzionali del VI e VII Municipio di Roma, e dei Comuni di Marino e Albano, oltre che degli uffici tecnici di Città Metropolitana coordinati dall’arch. Massimo Piacenza e della Società Capitale Lavoro rappresentata da Maurizio Apicella, si è svolto un incontro incentrato sul progetto –”Biovie: bicipolitana dei Castelli romani”, presentato dall’ufficio di scopo per la rigenerazione urbana del Comune di Ciampino coordinato dall’arch. Maurizio Moretti.

A tal proposito, il Sindaco di Ciampino ha dichiarato: “Sono molto orgogliosa di quanto si sta creando a Ciampino nell’ambito del processo di rigenerazione urbana. Devo ringraziare tutte le entità politiche coinvolte in questo ambizioso progetto per l’entusiasmo con il quale hanno aderito. La nostra idea è quella di sviluppare, attorno alla città di Ciampino per via della sua importanza strategica, una grande rete di mobilità alternativa e sostenibile, in grado di collegare, come una cerniera, il comune di Roma con i castelli romani. Un progetto che considera l’inclusione di realtà differenti tra loro “il modello” di riferimento con il quale progettare una visione comune e condivisa.

Il Vice Sindaco di Città metropolitana, Teresa Zotta, nel suo intervento ha voluto ribadire l’importanza dell’incontro:

“Ringrazio il Sindaco di Ciampino per aver voluto ospitare questa riunione operativa. Ringrazio tutti gli amministratori presenti per aver firmato l’adesione al progetto con entusiasmo e carichi di proposte concrete. Non possiamo più perdere tempo, vogliamo recuperare terreno, anche in questa condizione difficile. Questo progetto è anche inserito nel Piano Strategico di Città metropolitana, un vanto per chi come noi predilige il lavoro di squadra con i Comuni del territorio metropolitano. Sappiamo bene che il futuro si gioca su progetti che cambieranno i nostri stili di vita, per migliorare le aspettative dei cittadini che amministriamo.”