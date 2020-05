A Ferentino, i militari della locale Stazione, hanno tratto in arresto per “maltrattamenti in famiglia”, un 48enne del luogo, già censito per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

I fatti

Il predetto, nel corso di una lite scaturita verosimilmente per motivi di natura sentimentale, aggrediva la sua compagna convivente, ingaggiando anche una colluttazione con il padre della stessa, intervenuto nel frattempo a sua difesa e strappando dalle mani della donna il telefono cellulare al fine di evitare che la stessa potesse chiamare i soccorsi. I militari operanti però sono prontamente intervenuti grazie ad una richiesta nel frattempo pervenuta da parte di alcuni vicini di casa che avevano avvitato la Centrale Operativa.

I malcapitati, che da tempo subiscono reiterati comportamenti vessatori, a seguito dell’occorso sono stati medicati presso il Presidio Ambulatoriale territoriale di Ferentino e riscontrati affetti ecchimosi e ferite lacero contuse giudicate guaribili in giorni 7 s.c..