Supermercati IPER richiamano dagli scaffali la crescia sfogliata Il Viaggiator Goloso per soia non dichiarata. Rischio per allergici.

Il lotto

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo IPER ha diffuso il richiamo di un lotto di crescia sfogliata di Urbino a marchio Il Viaggiator Goloso, per una contaminazione crociata da soia non dichiarata in etichetta. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni trasparenti da tre pezzi (450 grammi), con il numero di lotto 20.275 e il termine minimo di conservazione 20/06/2020. La crescia sfogliata coinvolta è stata prodotta da Il Panaro Food Srl nello stabilimento di via P. Mazzacchera 7, a Urbino.

A scopo precauzionale Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare il prodotto con il numero di lotto interessato dal richiamo e restituirla al punto vendita d’acquisto. La crescia richiamata è sicura per i consumatori che non sono allergici alla soia.