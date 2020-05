Roma – Piazza Navona, tenta di aggredire i passanti con urla e sputi, arrestato da una pattuglia della Polizia Locale.

I fatti

Importunava i passanti con urla e sputi quando, ieri sera, un cittadino di nazionalità rumena di 44 anni è stato fermato da una pattuglia del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale nella zona di Piazza Navona.

Nonostante i tentativi degli operanti di calmarlo, l’uomo ha proseguito con comportamenti aggressivi, minacciando e tentando di colpire gli agenti ed alcuni cittadini che nel frattempo si erano avvicinati: il 44enne è stato bloccato e condotto presso la sede di via della Greca dove è stato posto in stato di arresto per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltreché per molestie nei confronti dei passanti. Questa mattina il processo con rito per direttissima, con arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

FOTO DI REPERTORIO