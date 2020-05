Non sono mai mancati aiuti concreti alle persone in difficoltà da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, che con i propri agenti si è adoperata per aiutare famiglie, associazioni di volontariato o piccole imprese nel percorso di solidarietà a favore delle persone più bisognose.

Lettere di ringraziamento continuano ad arrivare nelle sedi dei vari gruppi, a testimonianza della riconoscenza verso gli operanti, che hanno offerto contributi disparati, come nel caso degli uomini e delle donne del I Gruppo Centro ( ex Trevi), che hanno messo in campo un’ ennesima azione solidale, dopo quelle già portate a termine nella fase 1 dell’emergenza epidemiologica, che si è concretizzata nell’acquisto di beni di prima necessità, farmaci e dispositivi di protezione per un totale di circa mille euro.

Le pattuglie, attraverso il coinvolgimento di un’associazione di volontariato, hanno poi provveduto a trasportare e distribuire tutti i prodotti a donne, bambini e nuclei familiari più fragili, in condizioni di disagio sociale ed economico.

In un periodo di piena emergenza, che ha comportato l’ alzarsi della soglia di povertà di molte famiglie e il moltiplicarsi delle richieste di aiuto, la Polizia Locale, sta proseguendo ad apportare, con i propri uomini e mezzi , un sostegno concreto a chi più in difficoltà.

