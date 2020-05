Anagni (FR), interruzione flusso idrico nella giornata odierna, 19 maggio 2020.

Anagni, sospensione idrica

A causa di una ingente perdita di acqua in località Tufano, lato Via Acqua Santa, l’ACEA ha provveduto ad interrompere il flusso idrico per effettuare un intervento urgente di ripristino.

La riapertura è prevista, salvo imprevisti, per il tardo pomeriggio di oggi.

