Colleferro, Chiesa di San Bruno: funzione liturgica all’aperto

Come da decreto, da oggi, 18 maggio 2020, si possono celebrare le funzioni religiose, precedentemente interrotte a causa del coronavirus. Difatti, anche a Colleferro, la Chiesa di San Bruno ha celebrato la messa all’aperto, facendo garantire la distanza di sicurezza tra una persona e l’altra.

Messa all’aperto a San Bruno

In questi tempi, dove lo spazio e la sua gestione sono elementi fondamentali per cercare di contrastare il Covid-19, anche gli spazi liturgici sono chiamati ad una trasformazione del loro uso, così come richiesto nel protocollo stilato il 7 maggio 2020 tra il Governo italiano e la Conferenza episcopale italiana e che è entrato in vigore proprio oggi.

Difatti, nella giornata di oggi, la chiesa di San Bruno ha celebrato la messa all’aperto, proprio di fronte il sagrato. Importante sottolineare come i fedeli, muniti di mascherina e guanti, erano distanziati gli uni dagli altri.

Messe all’aperto? Nessuna novità

Le celebrazioni all’aperto non sono una novità per la Chiesa. Difatti, già da diverso tempo, siamo abituati ad assistere alle celebrazioni eucaristiche sul sagrato della Basilica di San Pietro, così come alle messe delle giornate mondiali della gioventù.

Grazie anche al contributo del Santo Padre, da diverso tempo, le messe Laudato Si si svolgono all’aperto, in piena natura.