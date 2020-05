Valmontone Outlet riapre le porte: le regole per uno shopping in sicurezza

Da oggi, lunedì 18 maggio 2020, ha inizio la riapertura di (quasi) tutte le attività lavorative. Tra queste c’è anche l’Outlet di Valmontone. Ecco allora qualche regola che bisogna rispettare.

Riapre il Valmontone Outlet: le regole di sicurezza

Lunedì 18 Maggio, a partire dalle ore 10.00, Valmontone Outlet riapre le sue porte e lo fa in totale sicurezza. Durante questo periodo, infatti, il personale ha lavorato molto per fare in modo che l’interno centro fosse a norma per la riapertura, ma soprattutto per garantire ai visitatori di poterlo vivere in tranquillità.

Ecco quindi alcuni semplici suggerimenti che bisogna seguire, per far si che ci si possa prendere cura gli uni degli altri.

Le regole