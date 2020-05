Roma – Lotta allo spaccio di stupefacenti: 21 pusher arrestati dalla Polizia di Stato.

I fatti

A Tor Bella Monaca è stato arrestato dagli agenti del commissariato Casilino un senegalese di 41 anni mentre spacciava cocaina in strada. Sequestrate 15 dosi per un peso di circa 5 grammi. Nella stessa zona, i poliziotti del Reparto Volanti hanno arrestato una ragazza di 36 anni che, su via dell’Archeologia, vendeva cocaina; recuperata circa 12 grammi di sostanza e 180 euro.

Era ai domiciliari l’uomo romano di 54 anni, ed è stato sorpreso dagli agenti del commissariato Romanina mentre vendeva cocaina ad un tossicodipendente, il Giudice ha così revocato il beneficio e collocato l’uomo in carcere.

Arrestato dagli agenti del Reparto Volanti un albanese di 25 anni sorpreso in via Casal del Marmo con 4 dosi di cocaina, mentre in Piazza Vittorio sono stati eseguiti 2 arresti distinti eseguiti dalla Squadra di PG del commissariato Viminale: un 33enne originario dell’Afghanistan, già gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma, è stato fermato mentre vendeva alcuni flaconi di metadone, mentre un 24 anni nativo del Gambia, è stato colto in flagrante mentre vendeva una dose di eroina.

All’Esquilino gli agenti del commissariato Borgo hanno arrestato una cittadina cinese 32enne e un romano di 22anni di origini straniere. Gli agenti, durante l’attività di controllo del territorio hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, in via del Falco, in un atteggiamento sospetto e hanno deciso di pedinarlo fino ad arrivare in Piazza Vittorio Emanuele. Qui il giovane ha incontrato la donna cinese e, dopo un breve interloquire, hanno dato vita ad uno scambio: una busta che la donna ha consegnato nelle mani del giovane. Solo a quel punto sono balzati fuori i poliziotti che hanno potuto constatare che la busta in questione conteneva 5,60 grammi di shaboo. Dalle ulteriori perquisizioni personali e domiciliari gli investigatori hanno sequestrato altra droga per un peso complessivo di 20,5 grammi di shaboo.

In zona San Basilio, dopo essere venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio messa su da una donna in via della Muccia, gli investigatori del commissariato di zona hanno deciso, con un escamotage, di introdursi nell’abitazione di una cubana di 40 anni. I poliziotti hanno potuto così appurare la veridicità delle informazioni in loro possesso, in quanto sono stati rinvenuti 80 involucri di cocaina per un peso complessivo di 94,2 grammi; 2 frammenti di hashish dal peso di 1,76 grammi; 2 bilancini di precisione.

Gli agenti del Reparto Volanti in zona San Paolo hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un peruviano 22enne. I poliziotti si sono insospettiti della presenza del giovane nel luogo in cui un minorenne, cittadino italiano, era stato trovato in possesso di droga e per questo deferito. Da lì è scattata la perquisizione domiciliare nei confronti del giovane peruviano che ha portato al sequestro di 300 grammi di hashish e di 3270 euro in contanti.

Gli agenti del commissariato Esquilino unitamente a quelli del commissariato Viminale hanno arrestato un ivoriano di 25 anni per droga. Durante il regolare servizio di controllo del territorio i poliziotti hanno notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto; intuizione giusta da parte degli investigatori visto che quest’ultimo celava all’interno della manica destra del giubbotto 10 involucri di cocaina dal peso complessivo di 2,78 grammi più 55 euro in contanti.

Dopo una laboriosa indagine di Polizia Giudiziaria invece, gli agenti del commissariato Viminale, unitamente all’unità cinofila hanno arrestato, in via Palestro, un 24enne ivoriano che è stato trovato in possesso di droga di vario genere destinata allo spaccio locale.

Gli agenti del commissariato Esposizione hanno fermato ed arrestato, a bordo di un auto, un romano di 24 anni con diversi precedenti di Polizia. A nulla è valso il tentativo da parte del giovane di nascondere la droga che aveva con sè, infatti gli agenti hanno trovato e sequestrato 0.5 grammi di marijuana e 0.5 grammi di cocaina. Altra droga è stata trovata presso l’abitazione del pusher dove i poliziotti hanno sequestrato 15.2 grammi di marijuana, 26.8 grammi di hashish e 150 euro.

A San Basilio, gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato per droga, dopo un breve inseguimento in auto, un romano 37 enne e un romano 34enne. E’ pomeriggio inoltrato quando i poliziotti incrociano, su via Tiburtina altezza via Casal Bianco, un’Alfa Romeo con due persone a bordo che, alla loro vista, fuggono via a folle velocità zigzagando in mezzo al traffico. Ne nasce un breve inseguimento terminato all’altezza di via Elena Brandizzi Gianni dove i due sono stati bloccati. La polizia ha successivamente sequestrato 50 grammi di marijuana e 615 euro in contanti.

Personale della squadra investigativa del commissariato Celio ha arrestato un cittadino della Tanzania per spaccio di droga. Gli operanti, già sulle sue tracce, dopo aver individuato l’uomo che spesso utilizzava anche il travestimento da prete nell’intento di attirare meno l’attenzione, hanno deciso di pedinarlo per un po’. Il sospettato dopo aver percorso varie strade ha raggiunto Piazzale Flaminio. Qui si è incontrato con un acquirente e dopo aver assistito allo scambio droga-soldi i due sono stati bloccati. Le immediate perquisizioni hanno portato al sequestro di 8.1 grammi di eroina e 50 euro in contanti. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di 840 euro in contanti, una confezione di mannitolo e varie buste per il confezionamento. L’uomo di 55 anni dovrà rispondere per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Altre 6 persone, sempre per violazione della legge in materia di stupefacenti, sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria: 3 ragazzi a Civitavecchia, un ragazzo al Prenestino, 1 a San Paolo ed un altro a Celio.

Sono stati gli investigatori del commissariato Esquilino ad arrestare, in zona Fidene, un domenicano ed un venezuelano, rispettivamente di 24 e 56 anni, sorpresi a spacciare e trovati in possesso di 20 dosi di cocaina, per un peso complessivo pari a circa 12 grammi. I due dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio, in concorso.