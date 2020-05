Prosegue il trend che vede protagonista un’accentuata variabilità nelle province di Roma e Frosinone. Alle temperature in costante aumento si accompagneranno infatti isolati rovesci di pioggia nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 maggio 2020, con le colonnine che toccheranno i 28 gradi centigradi. Un caldo che si comincia dunque ad avvicinare ai valori estivi in quelli che saranno i primi, veri giorni di ritorno alla normalità in tutta Italia, con la Fase 2 che aprirà finalmente le porte alla libera circolazione all’interno delle Regioni. Sarà una due giorni in cui assisteremo a repentini cambi metereologici, anche se la pioggia dovrebbe cadere solamente nel pomeriggio di lunedì.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 maggio 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 18 maggio:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Nuvoloso per velature estese

Pomeriggio: Nubi sparse con pioviggine

Sera: Nubi sparse con pioggia debole

Temperatura prevista: min 18° C; max 28° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 19 maggio:

Notte: Molto nuvoloso o coperto

Mattina: Nubi sparse con ampie schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 8° C; max 20° C. Venti: media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 18 maggio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse con pioviggine

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 18° C; max 27° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 19 maggio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 15° C; max 25° C. Venti: deboli