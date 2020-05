Ostiense e Torrino, controlli dei Carabinieri: 3 persone denunciate

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia Roma EUR hanno denunciato tre persone, in due distinte attività tra i quartieri Ostiense e Torrino.

Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord sono intervenuti, su richiesta del personale specializzato “Acea”, presso un bar in piazza Cina, dove hanno denunciato i due titolari, un 46enne di Roma e un 61enne, originario della provincia dell’Aquila, con l’accusa di furto aggravato. I militari hanno accertato che i soci avevano applicato un magnete sul contatore elettronico della propria attività commerciale al fine di registrare, a danno della società erogatrice, un consumo di energia elettrica inferiore del 60% rispetto al dato reale.

Nella notte, invece, i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo hanno denunciato a piede libero un 36enne romano, già noto alle forze dell’ordine, titolare di un bar in via Gabriello Chiabrera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato trovato, all’interno del locale, in possesso di 22 g di marijuana, suddivisa in 12 dosi.