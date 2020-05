Sulla Gazzetta Ufficiale, lo scorso 8 maggio, è stato pubblicato un annuncio del Comune di Anzio riguardo un Bando di Concorso per la copertura di sei posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di tre posti al personale interno.

Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. La prima prova scritta consisterà in domande a risposta aperta su temi oggetto del programma di esame (massimo 30 punti).

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella redazione di un elaborato (atto o provvedimento) volto a verificare la capacità dei candidati ad affrontare casi, temi e problemi tipici del profilo messo a concorso (massimo 30 punti).

Le materie di esame sono:

– Diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e alla Legge n. 241/1990.

– Il diritto di accesso e la riservatezza dei dati personali e il D.Lgs. n.33/2013.

– Normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza.

– Disciplina dei contratti pubblici (appalti e concessioni di lavori servizi e forniture) ai sensi del D.Lgs n.50/2016.

– Ordinamento istituzionale e finanziario degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

– La disciplina del pubblico impiego (D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.).

– I delitti contro l’Amministrazione Pubblica.

– Classi di Laurea di 1° livello (L) (Lauree triennali):

Laurea triennale classe L14: Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici;

Laurea triennale classe L36: Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;

Laurea triennale classe L16: Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione.

Laurea triennale classe L-18: Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;

Laurea triennale classe L-19: Lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione;

Laurea triennale classe L-33: Lauree in scienze economiche;

Laurea triennale classe 17: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;

Laurea triennale classe 28: Scienze Economiche.

– Classi di Lauree Specialistiche (LS) ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, con riferimento all’ordinamento D.M. n. 509/99, nonché gli equiparati corrispondenti diplomi dell’ordinamento previgente e diplomi delle classi D.M. n. 270/04, come da tabella sotto riportata, o titoli equipollenti ai sensi di legge (per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento).

CANDIDATURA

Gli interessati potranno inoltrare la loro candidatura entro la giornata del 07/06/2020 all’indirizzo del Comune di Anzio sito in Piazza C. Battisti, n.25 – 00042 ANZIO (RM), oppure all’indirizzo PEC: uffpersonale.comuneanzio@pec.it.

Per chiarimenti è possibile contattare l’Ente Tutti i giorni – escluso il sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30. Questi i recapiti: Comune di Anzio – Servizio Complesso Gestione Risorse Umane – tel. 06/98499305 – 0698499342 – 0698499308.

E-mail: personale@comune.anzio.roma.it

PEC : uffpersonale.comuneanzio@pec.it

http://portale.comune.anzio.roma.it