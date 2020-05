Nuovi lavori presso l’ospedale Parodi Delfino di Colleferro per ampliare il Pronto Soccorso. La nuova distribuzione prevede una nuova sala d’attesa per i parenti, un’area predisposta a registrazione e raccolta dati/visita dei pazienti e zone ben distinte per l’attesa dei pazienti barellati e non con spazi più ampi che consentono la separazione tra pazienti e parenti per un’attesa più confortevole e di una stanza dedicata all’ecografia.

La nuova distribuzione architettonica prevede la creazione di un ambiente dedicato al triage, realizzazione di aree per Codice, con ampliamento dei numeri di posti. La divisione degli spazi sarà realizzate per la maggior parte con superfici trasparenti per garantire la supervisione dei pazienti in attesa da parte degli operatori. Previsto anche un sistema di monitoraggio centralizzato e l’ammodernamento di tutti gli impianti di climatizzazione. Nuovi anche i servizi igienici all’interno per i pazienti.

“Si procede rapidamente con i lavori – spiega il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – pur in questo periodo di emergenza. A Colleferro stiamo ampliando il Pronto Soccorso, che passa da 800 mq a 1300 mq, e lo stiamo contemporaneamente rinnovando. Stiamo inoltre realizzando un reparto per l’Oculistica e il primo laboratorio chemioterapico dell’Azienda. Una grande prova di professionalità di tutti gli operatori, i tecnici e il personale che stanno lavorando senza sosta”.