È prevista per le ore 19:45 si oggi, sabato 16 maggio 2020, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio presumibilmente renderà noti tutti i dettagli che riguarderanno la riapertura delle attività produttive, prevista per il prossimo lunedì 18 maggio, oltre alla revisione di tutti gli aspetti principali della cosiddetta Fase 2 legata alla gestione dell’emergenza del Covid-19.

Conferenza di Conte su Fase 2 coronavirus: orario

Preannunciata per le 19.45, è presumibile che inizierà intorno alle ore 20:00. Sebbene il Premier in passato si sia presentato in ritardo agli appuntamenti alla nazione, è facile immaginare che stasera sarà puntuale, poiché si tratta di una conferenza volta a chiarire alcuni aspetti di un decreto già emanato con largo anticipo. Inoltre, l’orario facilita la massima diffusione del messaggio.

Conferenza di Conte oggi: dove vederla in tv e in straming

Come annunciato da Conte stesso dai suoi profili social, la conferenza sarà possibile vederla sicuramente in streaming sui canali ufficiali di Palazzo Chigi e forse sui profili social del premier. Sarà inoltre presumibilmente “rimbalzata” in tv sulle reti Rai (possibile a canali unificati, ma non è certo): quasi sicuramente sull’ammiraglia Rai1 e certamente su Rainews24, oltre che Sky tg 24 e TgCom, oltre che nel TG di La7, condotto da Enrico Mentana.