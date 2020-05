Attraverso un avviso pubblicato sul suo sito web, Lidl GB ha comunicato di aver ritirato dalla vendita sugo pronto BARESA (LIDL) Pesto alla Genovese e Baresa Rosso Pesto per la presenza di tracce di arachidi non segnalate in etichetta.

I prodotti interessati sono venduti in vasetti di vetro da 190 grammi con la data di scadenza 10/2022 compreso. Il sugo pronto BARESA (LIDL) Pesto alla Genovese e Baresa Rosso Pesto richiamati, sono stati prodotti per Lidl nello stabilimento Monsummano Terme da Fratelli Polli.

Per chi non è allergico alle arachidi il prodotto è considerato sicuro. Al momento, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è dato sapere se è interessato dal richiamo il mercato italiano.