Sebbene fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è tolto il braccialetto elettronico e si è diretto verso casa della ex compagna, a dispetto del divieto di avvicinamento impostogli per il reato di maltrattamenti in famiglia.

E’ successo la scorsa notte ad Ottavia, borgata della periferia romana. Ad allertare i poliziotti è stata la 32enne, spaventata, dopo che la madre le aveva comunicato che l’uomo si trovava sotto la loro abitazione dove stava discutendo animatamente con il padre.

L.F., trovato in strada, è stato arrestato per evasione dagli agenti dei commissariati Aurelio e Monte Mario e tradotto poi presso il carcere di Regina Coeli.