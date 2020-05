La scorsa sera, i Carabinieri della Stazione Rocca di Papa hanno denunciato in stato di libertà 4 persone, di 26, 29, 55 e 62 anni, i primi 3 con precedenti penali, per rissa aggravata in concorso e lesioni personali.

A seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 112, i Carabinieri sono intervenuti bloccando i 4 mentre si stavano picchiando violentemente, con calci e pugni, per futili motivi, legati a dissidi familiari.

I militari dopo aver riportato la calma tra i 4, hanno soccorso due di loro, il 26enne e il 29enne, che sono stati medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi.

Dopo aver trascorso alcune ore negli uffici della Stazione del Comune dei Castelli Romani, i 4 litiganti sono stati rilasciati.

Foto di repertorio