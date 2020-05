A partire da questa settimana anche la Asl di Frosinone ha avviato l’indagine di sieroprevalenza per la ricerca degli anticorpi diretti verso il virus SARS- CoV-2, voluta dalla Regione Lazio, che vedrà il coinvolgimento del personale sanitario, appartenente alle forze dell’ordine, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, e operatori delle Rsa.

Anche i cittadini potranno utilizzare il servizio di Drive In

Come: I cittadini potranno recarsi presso i laboratori accreditati a livello regionale per sottoporsi al test sierologico . Nel caso in cui il test sierologico dovesse risultare positivo, si dovrà contattare il proprio medico di medicina generale che invierà una ricetta dematerializzata per l’effettuazione del tampone.

I cittadini con il codice fiscale, la ricetta e il referto di laboratorio potranno recarsi presso i presidi drive-in per eseguire il tampone.

Nella provincia di Frosinone i drive-in sono dislocati presso il: