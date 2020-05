Domenica 17 maggio il noto programma di Rai 1, Linea Verde, a partire dalle 12:20 sarà in Ciociaria. La trasmissione ripercorre la cultura e i sapori dei paesi italiani e questo fine settimana mostrerà soprattutto le bellezze di Anagni, Alatri, Casamari, Atina e Campo Catino.

Linea Verde in Ciociaria: la puntata di domenica 17 maggio 2020

In compagnia della presentatrice Ingrid Muccitelli, il viaggio in Ciociaria comincerà da Alatri e le sue splendide mura poligonali. Assieme a lei condurrà il programma Beppe Convertini, che racconterà la storia della Cappella di San Magno di Anagni: considerata la cappella Sistina del Medioevo per via dei suoi diversi e particolari affreschi. Non mancheranno i sapori della Ciociaria e si parlerà dei piatti tipici locali. Il viaggio proseguirà a Campo Catino, cittadina immersa nei monti Ernici. E’ una ex base dell’aeronautica riconvertita in residenza privata e racchiusa nella Natura. La puntata di Linea Verde terminerà in una delle abbazie più belle e antiche del mondo: Casamari e poi con i sapori dei formaggi della Ciociaria e del famoso fagiolo di Atina.

Ricordiamo che la puntata andrà in onda domenica alle 12:20 su Rai 1 e qualora non aveste l’opportunità di vederla in diretta, ricordiamo che sarà possibile rivederla sull’applicazione di Rai Play.