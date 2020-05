Un bel messaggio quello di Brian Johnson, cantante degli AC/DC, che, attraverso un video pubblicato in rete, ha lanciato la sua solidarietà verso il popolo italiano svelando un segreto particolare.

Brian Johnson: “Mia madre era dei Castelli Romani”

“So che state passando un brutto momento e che state iniziando a uscirne lentamente. Ma io sono con voi. Guardare le notizie e vedere gli italiani cantare dai balconi mi ha fatto sentire così orgoglioso e anche molto emozionato. Era il paese di mia madre e lo considero anche il mio” – sono queste le belle parole utilizzate da Brian Johnson, rock star e front-man del famosissimo gruppo hard-rock AC/DC.

Non solo questo. Difatti nel messaggio pubblicato dal sito del Corriere, la rock star ha sottolineato come la sua famiglia ha origine italiane, in particolare proviene dai Castelli Romani.

Il video, come prevedibile, ha iniziato a diffondersi in rete con particolare celerità ed è stato subito catturato dai migliaia di fan degli AC/DC. Visibilmente commosso, Brian cede a qualche istante di commozione pronunciando anche qualche parola in italiano.

Ecco il video: