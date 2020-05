Offerte di Lavoro Netflix a Roma: come candidarsi e le figure ricercate

Netflix sta per aprire i suoi uffici a Roma. In tempi di Covid-19 è un’ottima notizia per tutti coloro che desiderano lavorare nel mondo del cinema e della televisione. A quanto riportato durante questo mese dal Corriere della Sera, la sede di Netflix a Roma sarà nel villino Rattazzi di via Boncompagni, nel quartiere Ludovisi, vicino via Veneto.

Si parla di posizioni aperte nell’ambito nuove produzioni, marketing e pubbliche relazioni. Per ora però sul sito l’annuncio di lavoro riguarda una figura ben precisa “Coordinator Post Production Italian Originals”. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Coordinatore di Post Produzione per Netflix a Roma

Secondo quanto riportato dal sito dell’azienda, il Coordinatore dovrà lavorare all’interno di un team dinamico e supervisionare un’ ampia gamma di progetti. Il lavoro si svolgerà nella sede di Roma, dopo un’iniziale formazione nel quartier generale EMEA di Netflix ad Amsterdam. Il ruolo richiede proattività, flessibilità, buone capacità organizzative e un forte spirito di collaborazione.

Il Coordinatore supporterà Post Manager e Creative Execs e diventerà il punto di riferimento per i partner esterni.

Conoscenze richieste per lavorare in Netflix

Per questa posizione sono richieste le seguenti conoscenze:

un’ottima conoscenza della lingua italiana e inglese

3-5 anni di esperienza come supervisore / coordinatore / programmatore per produzioni

familiarità con le tendenze e i flussi di lavoro attuali sia per UHD / 4K che per HDR

conoscenza operativa di telecamere UHD / 4K, flussi di lavoro UHD / 4K, Avid, Final Cut Pro, Premiere, Resolve, Baselight, Nucoda, After Effects, ProTools, IMF, DCP

Come candidarsi in Netflix a Roma

Per candidarsi per la posizione di Coordinator Post Production Italian Originals basta collegarsi al sito di Netflix https://jobs.netflix.com/jobs/871719 e inviare la propria candidatura tramite LinkedIn oppure compilando l’apposito form.

Se invece vuoi essere aggiornato sulle possibilità di lavoro come attore per le serie tv, qui trovi tutti gli ultimi casting Netflix.

Foto di repertorio