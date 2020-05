Sono numerose e incontrollate le voci di corridoio che da ormai due giorni stanno girando a Colleferro e che riguardano l’ultimo contagio da covid-19. Evitiamo di riportarle per diffondere ulteriore panico, ma ciò che sappiamo è che al momento si tratta soltanto di voci di corridoio, così come era già successo per altri precedenti casi sul territorio.

12 casi positivi a Colleferro

Il pettegolezzo corre sul web, su Whatsapp ma anche via telefono. Tutti in cerca di conferme di quanto si dice, ma in realtà si trovano solo smentite. Anzi, smentita. Infatti è il primo cittadino a essere stato costretto a ribadire fermamente la situazione attuale, di cui ne riportiamo l’estratto essenziale:

“A Colleferro ci sono ad oggi 12 contagiati, di cui una parte ricoverata fuori città. Non ci sono stati nuovi contagi dopo l’ultimo […] Si attende la comunicazione di guarigione di almeno due dei dodici. Non c’è alcun supermercato chiuso, né alcuna restrizione particolare in Città. La Asl, il Comune, le Forze dell’Ordine non comunicano con i messaggini audio bensì con comunicati formali e istituzionali”.

Insomma, non c’è nulla di confermato dalle voci ed è difficile risalire a come si siano generate. Ciò che è certo è che se la Asl Roma 5 nei prossimi giorni non conteggerà nuovi casi positivi superiori all’attuale media – in una delle tante versioni della voce di corridoio si vocifera di nuove persone infette – ci sarà un’ulteriore smentita.