Il personale dipendente della Compagnia Carabinieri di Anagni, nella giornata del ieri, eseguiva un servizio di controllo del territorio, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, nel corso del quale deferiva 1 persona ” violazioni al Codice della Strada”, segnalava 4 giovani per uso personale di sostanze stupefacenti, proponeva 1 persona per l’emissione del foglio di via obbligatorio e sanzionava amministrativamente una persona per inosservanza prescrizioni Covid-19 (D.L. 19 del 25 marzo 2020).

In particolare:

in Paliano veniva deferito all’Autorità Giudiziaria un .44enne del luogo, poiché sorpreso alla guida del proprio motociclo, senza aver mai conseguito la patente di guida e senza copertura assicurativa. Il mezzo nel medesimo contesto, veniva sottoposto a fermo amministrativo.

I militari di Ferentino e del Nucleo Radiomobile, segnalavano alla prefettura di Frosinone , quali assuntori di sostanze stupefacenti:

. un 32enne, di Ferentino poiché, a Ferentino, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di gr.0,5, sottoposto a sequestro;

.un 50enne, di Ferentino, poiché a Ferentino, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di gr.1,20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro;

. un 45enne di Ferentino, poiché controllato e sottoposto a perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di gr.0,44 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro;

.un 35enne, di Fiuggi, poiché, ad Anagni, sottoposto a perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di gr.0,20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, sottoposta a sequestro;

In totale veniva sottoposta a sequestro sostanza stupefacente (tipo hashish e cocaina) per un totale di grammi 3 circa.

Inoltre, nel corso del servizio veniva avanzata proposta per l’applicazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di una persona poiché, ricorrendone i presupposti di legge, non era in grado di giustificare la sua presenza nell’ambito della giurisdizione della Compagnia e, nella circostanza , l’uomo veniva altresì sanzionato per inosservanza prescrizioni D.L. 19/2020 (emergenza covid-19), poiché sorpreso, senza giustificato motivo nel luogo del controllo.