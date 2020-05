Ieri, a Frosinone, personale del NORM – Sezione Radiomobile, a seguito di specifica ed immediata attività info-investigativa scaturita da una denuncia di furto presentata da un 39enne residente in questo capoluogo, deferiva in stato di libertà un 37enne residente a Ceccano (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti), poiché resosi responsabile del reato di “furto aggravato”.

I fatti

Nello specifico, l’uomo, mentre si trovava presso il pronto soccorso dell’ ospedale di Frosinone in attesa di essere sottoposto a visita ed approfittando della distrazione del denunciante, un operaio, che nel frattempo era impegnato nelle operazioni di sanificazione, trafugava dallo zaino di quest’ultimo lo smartphone ivi deposto. Le immediate indagini condotte dai militari operanti permettevano di rinvenire il telefono nella disponibilità del deferito e, contestualmente, veniva riconsegnato al legittimo proprietario.

Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID -19, il personale dipendente del Comando Compagnia carabinieri di Frosinone, hanno effettuato controlli nei confronti di 1250 esercizi pubblici e 5510 persone.

