Continuano anche nella “FASE 2, i controlli disposti da questo Comando Provinciale, tesi a contrastare l’inosservanza delle disposizioni inerenti all’emergenza nazionale COVID-19.

I controlli

Nell’ambito di tali servizi, nella giornata di ieri, i Reparti dipendenti, in tutte le loro articolazioni operative sanzionavano amministrativamente per il “mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 19/2020, complessivamente 8 persone . Nello specifico 2 persone venivano controllate nel Comune di Frosinone, 1 nel comune di Anagni, 3 nel Comune di San Biagio Saracinisco, 1 nel Comune Sant’Apollinare ed 1 nel Comune di Piedimonte San Germano.