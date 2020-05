RASFF: frammenti di vetro finiti nei capperi prodotti in Italia. L’UE da poche ore ha attivato un avviso di sicurezza per frammenti di vetro in vasetti di vetro contenenti capperi provenienti dall’Italia. Prodotto ritirato dal mercato europeo ma non in Italia.

L’avviso della RASFF

Tra le esportazioni di prodotti alimentari dall’Italia, scatta di nuovo un’allerta alimentare con conseguente comunicazione di richiamo immediato da parte del distributore. Il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo (RASFF), infatti, poche ore fa, ha attivato un avviso di sicurezza per presenza di frammenti di vetro in vasetti contenenti capperi provenienti dall’Italia e commercializzati in Svezia, segnalando l’allerta sul sito web del sistema di allarme rapido europeo oltre ad avere diffuso un comunicato stampa.

Nell’avviso 2020.1954 dell’ 08/05/2020 però, si parla solo di “vasetti di vetro contenenti capperi provenienti dall’Italia e venduti in Svezia” senza che siano stati comunicati né il produttore né il distributore in Italia, evidenzia lo “Sportello dei Diritti”. Tuttavia, la stessa azienda produttrice, la Di Luca & Di Luca tramite Helene Rehnberg, responsabile acquisti e qualità di Di Luca & Di Luca, ha comunicato che ha proceduto al richiamo del prodotto Zeta Capris Small, 100 g, con data di scadenza 2023-01-31 e numero di lotto LE 007. “Il motivo è che esiste un rischio di presenza di frammenti di vetro nel prodotto. Pertanto, l’intero lotto viene richiamato come misura precauzionale. Si tratta di casi isolati di pezzi di vetro che sono stati individuati e che stiamo raccogliendo per ulteriori analisi. Abbiamo anche avviato un’indagine insieme al nostro fornitore per scoprire cosa potrebbe essere successo. Ci dispiace per quello che è successo, conclude Helene Rehnberg.”

I consumatori che hanno acquistato il prodotto oggetto di richiamo, sono invitati a contattare il Forum dei clienti tramite zeta.nu/kontakta-oss/reklamation o al numero telefonico 08-6437010. Per ulteriori informazioni contattare: Helene Rehnberg, responsabile acquisti e qualità., Di Luca & Di Luca AB 08-556 942 04. Elisabeth Askefalk, Responsabile PR e Informazione, 08-556 942 10. In Svezia la notizia di allerta è stata divulgata in rete da parte della stessa azienda e dai giornali on line. La società di famiglia Di Luca & Di Luca è stata fondata nel 1971 da Fernando Di Luca, l’italiano che ha portato l’olio d’oliva, la pasta e la conoscenza del cibo mediterraneo in Svezia.

Di Luca & Di Luca sviluppano e vendono prodotti alimentari dall’Italia e dai paesi del Mediterraneo con il proprio marchio Zeta e numerosi marchi di agenzie. La società è di proprietà della famiglia Di Luca con i fratelli Gabriella, Christian e Paola ed è gestita insieme a una quarantina di dipendenti presso la Södermalm di Stoccolma con una fiorente attività di esportazione in Norvegia, Finlandia e Danimarca.. Di Luca e Di Luca fanno parte del gruppo Gruppo Di Luca insieme all’importatore di vini Enjoy Wine & Spirits. Maggiori informazioni su Di Luca e Di Luca su www.diluca.se.