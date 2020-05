Maggior esercizio fisico per acquisire più abilità motorie

I ricercatori Hui-quan Li e Nick Spitzer dell’Università della California a San Diego hanno pubblicato su “Nature” i risultati dell’indagine sul legame tra esercizio fisico regolare e la capacità del cervello di apprendere nuove abilità di movimento.

Cosa accade nel sistema nervoso

Gli esami hanno identificato le principali modifiche neurologiche a seguito di un esercizio prolungato. Confrontando il cervello dei topi che hanno fatto esercizio fisico con quelli che non lo hanno fatto, Li e Spitzer hanno scoperto che specifici neuroni hanno cambiato i loro segnali biochimici, chiamati neurotrasmettitori, in seguito all’esercizio, favorendo l’apprendimento di nuove abilità motorie.

“Questo studio fornisce una nuova visione di come possiamo diventare bravi in ​​cose che richiedono abilità motorie e fornisce informazioni su come queste abilità sono effettivamente apprese” ha dichiarato Spitzer, Presidente della sezione di Neurobiologia delle scienze biologiche presso UCSD e direttore del Kavli Institute per Cervello e mente.

Dopo aver condotto ricerche che descrivono la commutazione del neurotrasmettitore nella depressione, Spitzer e i suoi colleghi hanno iniziato a rivolgere la loro attenzione a come tale commutazione potrebbe essere coinvolta in condizioni sane. Li afferma che i risultati sottolineano l’importanza dell’esercizio, anche a casa durante l’attuale situazione di quarantena della pandemia.

Quando sono stati esaminati i cervelli dei topi in corsa, è stato scoperto che un gruppo di neuroni nella regione cerebrale nota come nucleo pedunculopontino caudale – che regola la coordinazione motoria – ha cambiato neurotrasmettitori.

Quali sono i benefici

“Questo studio dimostra che è positivo per il cervello aggiungere più plasticità”, ha detto Li. “Per le persone che desiderano migliorare l’apprendimento delle loro capacità motorie, può essere utile fare qualche esercizio per promuovere questa forma di plasticità a beneficio del cervello. Ad esempio, se speri di imparare e praticare sport stimolanti come il surf o l’arrampicata su roccia quando non ci ripariamo più a casa, può essere utile correre regolarmente su un tapis roulant o mantenere una pratica yoga a casa adesso.”.

A questo bisogna aggiungere i benefici dell’esercizio fisico sul miglioramento dell’umore, una maggiore efficienza del sistema immunitario e l’accelerazione del metabolismo per favorire il dimagrimento. Tutti elementi chiave da considerare per i lunghi tempi di permanenza dentro ad un appartamento, con un contemporaneo innalzamento del livello di stress; per fortuna oggi è possibile allestire una palestra in casa con un modico investimento, con tanto di dispositivi intelligenti e possibili controlli da remoto dei parametri.

Quali le possibili prospettive

Dicono che la scoperta potrebbe portare a ulteriori scenari in cui la commutazione dei neurotrasmettitori porta a cambiamenti chiave nelle capacità motorie. I ricercatori hanno affermato che vorrebbero testare idee come se i neurotrasmettitori possano essere commutati con un preciso obiettivo di ottenere incrementi delle capacità motorie, anche senza esercizio fisico. Hanno anche in programma di condurre ricerche per stabilire se l’esercizio fisico innesca in modo simile i benefici dell’apprendimento delle abilità motorie in quelli con disturbi neurologici.

Nel frattempo è fondamentale non farsi conquistare dalla pigrizia, seguendo al meglio il vademecum degli esercizi di base della ACLI di Roma.

FOTO DI REPERTORIO