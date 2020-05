“Come avevamo annunciato, abbiamo istituito un secondo centro di distribuzione di beni di prima necessità: da pochi giorni c’è un nuovo centro operativo a Piazzale Mediterraneo. Si aggiunge a quello già attivo dal 4 aprile a Maccarese che continuerà a lavorare senza interruzioni con la collaborazione principalmente della Croce Rossa, della Caritas e di Sant’Egidio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il centro, nel cuore di Fiumicino, è gestito in collaborazione con la Misericordia – prosegue il sindaco -. Ogni giorno, insieme al personale del Comune, oltre 30 volontarie e volontari guidati da Elisabetta Cortani lavorano per assemblare le forniture destinate alle famiglie in difficoltà. Grazie a questo lavoro congiunto, il centro è in grado di smaltire circa 100 forniture giornaliere”.

“Le modalità, visto che siamo al centro della città, sono differenti – spiega Montino – : le famiglie interessate, che hanno già fatto il colloquio con le assistenti sociali, vengono invitate a recarsi presso il centro stesso secondo appuntamenti precisi per evitare affollamenti e attese. Per chi avesse difficoltà a spostarsi o, per ragioni precise, non può provvedere autonomamente, è possibile chiedere la consegna a domicilio”.

rimane sempre possibile l’invio a casa se per qualche ragione la famiglia interessata non è nelle condizioni di andare al centro.

Il centro di Piazzale Mediterraneo serve le località di Fiumicino, Isola Sacra, Parco Leonardo, Le Vignole, Pleiadi e Focene.

“Inoltre, è già cominciata da qualche giorno la distribuzione delle card per un valore di 50 euro ciascuna – sottolinea ancora il sindaco -. Queste card si aggiungono alle forniture alimentari e sono destinate alle famiglie con figli sotto i 12 anni o con persone che hanno esigenze alimentari particolari (come intolleranze o patologie)”.

“Continua come sempre il lavoro del centro di Maccarese che continua a consegnare oltre 80 pacchi al giorno concentrandosi soprattutto sulla zona nord del Comune – conclude Montino -. È un immenso sforzo collettivo che dall’inizio della pandemia è stato profuso grazie alla collaborazione della Misericordia, della Croce Rossa, della Caritas e di Sant’Egidio nonché della nostra Protezione Civile. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento”.

