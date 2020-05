“In seguito all’avvio ieri lunedì 11 maggio dei lavori di rifacimento del tratto di selciato di via del Collegio a partire dall’intersezione con via Lione e l’intersezione con via della Missione (zona interessata dal traffico locale e da quello del mercato giornaliero di piazza Plebiscito) con relativa chiusura della viabilità sino al termine dei lavori, presumibilmente il 16 maggio, intervengono ulteriori modifiche con la predisposizione di percorsi alternativi per i mezzi.

Di seguito le modifiche previste:

Temporanea sospensione del varco elettronico di controllo dell’accesso alla zona traffico limitato di via De Sosii (varco 3);

dell’accesso alla zona traffico limitato di via De Sosii (varco 3); Temporanea sospensione delle aree pedonali di via Palatina, piazza Palatina e via Ponte Gregoriano, via Sante Viola e di via del Trevio (dal civico 78 fino all’intersezione con via dei Sosii);

Via della Missione, all’altezza con l’intersezione con via del Collegio, direzione obbligatoria “diritto” dalle 7 di ogni mattina alle 18 del 16 maggio (o comunque sino al termine dei lavori) per tutti i veicoli a eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia o antincendio e autoambulanze, con transito consentito in servizio di emergenza;

Via Lione, all’altezza dell’intersezione con via del Collegio, direzione obbligatoria “diritto” dalle 7 di ogni mattina alle 18 del 16 maggio per tutti i veicoli, tranne le eccezioni previste;

Via A. Parmegiani, all’altezza dell’intersezione con via Sante Viola obbligo di svolta a destra in direzione di via del Trevio, dalle 7 di ogni mattina alle 18 del 16 maggio per tutti i veicoli, tranne le eccezioni previste;

Via del Trevio altezza civico 78: obbligo di svolta a sinistra in direzione piazza del Plebiscito, dalle 7 di ogni mattina alle 18 del 16 maggio per tutti i veicoli, tranne le eccezioni previste;

Via del Trevio altezza intersezione con via dei Sosii: direzione obbligatoria in direzione piazza del Plebiscito, dalle 7 di ogni mattina alle 18 del 16 maggio 2020 per tutti i veicoli tranne per le eccezioni previste;

Piazza Plebiscito, direzione obbligatoria in direzione via Palatina dalle 7 di ogni mattina sino alle 18 del 16 maggio per tutti i veicoli, tranne per le eccezioni previste;

Piazza Plebiscito, tratto davanti alla chiesa di San Biagio, dalle 7 di ogni mattina alle 18 del 16 maggio per i soli operatori del mercato giornaliero di piazza Plebiscito (al termine delle operazioni di vendita per allontanarsi dalla piazza) e mezzi dei servizi di pubblica utilità, con direzione obbligatoria sinistra verso via Palatina e ponte Gregoriano.

SOSPENSIONE VARCO ELETTRONICO. Considerata la scarsa circolazione delle auto a causa delle limitazioni adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e per fornire un’adeguata garanzia di assistenza ai residenti di zone completamente interdette ai non autorizzati e venire incontro ai residenti della ztl ” S.Anna-Colsereno”, nella quale vige interdizione h24, il comando della polizia municipale comunica, inoltre, la sospensione temporanea del varco elettronico di controllo dell’accesso alla zona a traffico limitato “Sant’Anna Colsereno”-varco 4 via Colsereno, da oggi 12 maggio sino a cessate esigenze, nei seguenti orari:

– dalle 7 alle 9;

– dalle 14 alle 16;

– dalle 20 alle 22;

– tutti i giorni feriali e festivi.

È possibile prevedere una sospensione della zona a traffico limitato “Sant’Anna Colsereno” sino al termine dell’emergenza legata all’epidemia da Covid-19 (indicata dal Governo al 31 luglio), garantendo comunque sempre una parziale limitazione del traffico veicolare per la zona e utilizzando gli orari previsti per il carico e scarico. Si procederà probabilmente ad archi temporali scaglionati con provvedimenti via via adottati dall’amministrazione”.

