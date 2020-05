Covid-19. Lazio, D’Amato: “Domani test sierologici per la Polizia di Stato”

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

“Nella giornata di domani inizieranno i test di sieroprevalenza anche alla Polizia di Stato e proseguiranno a tutti i Comandi provinciali della Guardia di Finanza nonché al Centro di Aviazione di Pratica di Mare, ai Reparti Speciali e al Comando regionale.

Proseguono inoltre i test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari. E’ la più importante indagine epidemiologica che si svolge a livello nazionale .

Questo con un duplice obiettivo: avere un quadro della circolazione del virus e, nel caso di valore positivo alla sieroprevalenza, l’esecuzione immediata del test molecolare al seguito del quale in caso di positività si procede all’isolamento”.

Coronavirus. D’Amato: “Togliere l’IVA sulle mascherine è cosa buona e giusta”

“Mi permetto di dire che la proposta di togliere l’IVA dalle mascherine vendute in farmacia è una proposta buona e giusta e che andrebbe accolta in quanto è bizzarro pensare di mettere un’aliquota pari a qualsiasi bene di consumo su uno strumento indispensabile per la protezione e la prevenzione”.

Foto di repertorio