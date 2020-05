Roma ed Anzio – Reati di furto e rapina nella Città Metropolitana.

I fatti

Ieri, nel primo pomeriggio, gli agenti del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, sono stati inviati in Largo Somalia dove tre giovani di etnia Rom, dopo aver avvicinato una donna, l’hanno strattonata nel tentativo di borseggiarla.

Bloccati dai poliziotti, uno di questi, 17enne, è stato arrestato per rapina in concorso e accompagnato presso il centro giustizia minorile, mentre gli altri due, una 16enne ed un 13enne, sono stati denunciati per lo stesso reato e riaffidati ai genitori domiciliati presso il campo nomadi del Foro Italico.

Un altro caso, invece, riguarda un uomo indiano di 30 anni, che è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari. Intervenuti per una segnalazione di furto di bottiglie in un negozio di via Trieste, durante l’identificazione del fermato, i poliziotti hanno accertato che questo era destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di furto. Accompagnato presso il carcere di Velletri, dovrà scontare 9 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione.

FOTO DI REPERTORIO