Coronavirus, D’Amato: “I due finanzieri del Comando Generale sono risultati negativi al tampone. Conferma che non vi è attività virale in corso”.

La notizia

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, attraverso un comunicato annuncia che i due finanzieri del Comando Generale sono risultati negativi al tampone, confermando che non vi è alcuna attività virale in corso.

“Ho appena avuto notizia dall’Istituto Spallanzani che i due finanzieri del Comando generale con sieroprevalenza sono poi risultati negativi al tampone che è stato immediatamente eseguito. Questo conferma che non vi è attività virale in corso, ma che i due militari sono venuti a contatto con il virus. I test di sieroprevalenza si dimostrano cosi utili per capire la circolazione del virus e per chi presenta sieroprevalenza l’esigenza è quella di effettuare il tampone. Voglio ringraziare della collaborazione il Comando generale della Guardia di Finanza per il bene della salute pubblica”.

