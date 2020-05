La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato un romano di 36 anni, già conosciute alle forze dell’ordine, per i reati di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Ecco i dettagli

L’uomo è stato notato dai Carabinieri in atteggiamento sospetto nei pressi della sua abitazione, in via dell’Impruneta. La successiva decisione di sottoporlo ad un controllo ha permesso ai militari, a seguito della perquisizione personale, di rinvenire e sequestrare l’ingente somma di 8750 euro in contanti. Alcuni appunti, rinvenuti sempre nelle tasche del 36enne, hanno fatto luce sulla attività di spaccio. La conferma è arrivata anche dalla successiva perquisizione domiciliare, dove i Carabinieri hanno rinvenuto circa 260 g di cocaina, 306 di marijuana e altri 6 di hashish, nonché materiale utile al confezionamento dello stupefacente, e 40 cartucce calibro 9×21.

Il 36enne, dopo l’arresto, è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, in attesa del rito convalida.