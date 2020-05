In Ciociaria diversi sono stati gli episodi di ritrovamento di guanti anti-Covid gettati ovunque a terra, invece di essere correttamente smaltiti.

La notizia

Sebbene non si sappia se il virus (Covid-19) possa sopravvivere sulle superfici dei rifiuti, rimane un grave episodio, anche per via dell’impatto ambientale, quello del ritrovamento di guanti gettati a terra in alcuni comuni della Ciociaria.

A Isola del Liri e Roccasecca, cittadine della provincia di Frosinone, sono stati segnalati diversi episodi di questo genere.

Il Sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, ha spiegato: “Le linee guida prevedono di gettare tali dispositivi usati esclusivamente nella raccolta indifferenziata. L’amministrazione comunale ribadisce quindi, nell’interesse di tutti i cittadini di smaltire correttamente mascherine e guanti e si fa divieto di abbandonarli nell’ambiente. Si ricorda altresì di avvolgere questi rifiuti in due o tre sacchetti, per essere sicuri che niente fuoriesca, e di chiuderli bene.”

FOTO DI REPERTORIO