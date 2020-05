Di seguito, il riepilogo della situazione sul coronavirus nel Lazio aggiornata a oggi, 10 maggio 2020.

Situazione negli ospedali del Lazio

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro sono 11: 9 bambini e 2 mamme. Buone condizioni generali per tutti i ricoverati.

Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini.

Policlinico Campus Biomedico di Roma: 31 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva.

Policlinico Gemelli: 89 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 15 in terapia intensiva.

Policlinico Tor Vergata: 68 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva.

Policlinico Umberto I: 88 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti.

Azienda Ospedaliera San Giovanni: Operativo il laboratorio per il test covid-19 h24.

Azienda Ospedaliera San Camillo: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 5 giorni. Operativo il laboratorio per il test covid-19 h24.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Operativo il laboratorio per il test covid-19 h24.

Situazione nelle Asl del Lazio

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso Piazzale Istituto D’Arte di Rieti.

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 78 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, Piazza di Liegro.

Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Cassino e 1 presso l’Ospedale di Sora.

Asl Roma 6: 11 nuovi casi positivi. 215 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da martedì 12 Maggio operativi i primi due moduli della RSA pubblica di Albano per 27 posti letto.

Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi.

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 68 anni. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Civitavecchia e 1 presso l’Ospedale di Bracciano.

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. 36 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la direzione generale di Casal Bernocchi e 1 presso l’ex presidio del Forlanini.

Asl Roma 2: 3 nuovi casi positivi. 56 persone sono uscite dalla sorveglianza. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Policlinico Campus Biomedico e 1 presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa.

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. 63 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la Casa della Salute di Via Clauzetto e 1 presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni.