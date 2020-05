Acea Ato 5 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, indifferibile per garantire a pieno l’operatività dell’infrastruttura presso via Porchio nel Comune di San Vittore del Lazio, lunedì 11 maggio dalle ore 08:00 alle ore 14:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Le sospensioni idriche nel territorio ciociaro

Comune di Cassino: S.P. 238, via Valle del Garigliano, via San Cesareo, via Valle Muscosa;

Comune di Cervaro: via Porchio;

Comune di San Vittore del Lazio: località San Cesareo, zona casello A1, via Porchio.

In data 14 maggio, invece, a causa di mancata tensione in arrivo da parte di e-distribuzione presso l’impianto sorgente Merago, giovedì 14 maggio dalle ore 08:45 alle ore 16:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Serrone.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Prenestina

via Forese

via Paliano

via Merago

via Oripo

via Delle Grotte

località La Forma

Infine, nella stessa giornata, per lavori di manutenzione straordinaria, indifferibile per garantire a pieno l’operatività dell’infrastruttura, da effettuarsi sulla condotta adduttrice dalla sorgente Acquanera nel Comune di Trevi nel Lazio, giovedì 14 maggio dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00 si renderà necessaria la sospensione del flusso idrico

In particolare le zone interessate saranno le seguenti:

Comune di Acuto: centro storico, via ex-Case Nuove, via del Calvario, via Capodimonte

centro storico, via ex-Case Nuove, via del Calvario, via Capodimonte Comune di Fiuggi: via Le Uta, via Cappuccini, centro storico

via Le Uta, via Cappuccini, centro storico Comune di Vallepietra: intero territorio comunale

intero territorio comunale Comune di Trevi nel Lazio: S.S. 412 via Sublacense

S.S. 412 via Sublacense Ato 2: punto di consegna in sub-distribuzione denominato Cunerva

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.